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МирСпорт

/Новости экономики

Украина может потерять 5 млрд из-за нового иска Коломойского

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Запорожский завод ферросплавов, подконтрольный олигарху Игорю Коломойскому, добивается признания неконституционным права Национального антикоррупционного бюро Украины через суды признавать сомнительные сделки недействительными.

В частности, Конституционный суд Украины на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по жалобе завода относительно конституционности положений пункта 13 части первой статьи 17 закона "О НАБУ", отмечается в материалах суда.

"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Второго сената Конституционного суда Украины", – говорится в сообщении.

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Оспариваемое положение предусматривает, что Национальному антикоррупционному бюро и его работникам для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право при наличии законных оснований, подавать в суд иски о признании недействительными сделок.

Если же КСУ признает эту норму неконституционной, то государство потеряет почти 5 млрд гривен по сделкам, которые были признаны недействительными по искам НАБУ.

Подконтрольный Игорю Коломойскому завод добивается признания неконституционным права НАБУ

Подконтрольный Игорю Коломойскому завод добивается признания неконституционным права НАБУ

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

"Подана апелляционная жалоба на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826/7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства", – говорится в сообщении.

Кроме того, 24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
НАБУ
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Чан Джеки
Чан Джеки
коломойский -или украина вот как стал вопрос.так что зеленский решай .или вы с коломойским или украина.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Чан Джеки, похоже это решит кто то другой...
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