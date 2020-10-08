Украина может не получить деньги от МВФ из-за долгов международным инвесторам, – эксперт

Из-за долгов международным инвесторам в зеленую энергетику и нежелание решить этот финансовый кризис со стороны власти Украина ухудшит отношения с МВФ и рискует не получить деньги от МВФ в будущем.

Об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Он напомнил, что на прошлой неделе МВФ заявил своим партнерам, что Фонд будет давать деньги преимущественно на развитие возобновляемых источников энергии.

"И поэтому здесь немного странная ситуация, когда Украина об этом знает и Украина не хочет воспользоваться именно этим положением", – сказал Конеченков.

В то же время он подчеркнул, что без решения проблемы долгов перед инвесторами Украина понесет значительные потери в сотрудничестве с МВФ.

"Если она будет вести такую же политику, то просто Международный валютный фонд перестанет доверять Украине и в дальнейшем развивать любые с ней отношения", – отметил председатель правления УВЭА.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на ток для населения.

Как сообщалось, 6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, которому сообщили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

Напомним, что 1 августа вступил в силу Закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона – и основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ. Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Эти меры дадут возможность экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году. Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября долги за предыдущие периоды не погашены, а уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь – 27%.