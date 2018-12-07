Удар в спину Украине: Германия не будет вводить санкции против России

Германия не будет предлагать ввести новые санкции против России за агрессию в Керченском проливе против украинских военных моряков.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время своего визита в Португалию, передает Reuters. Он также добавил, что среди стран Европейского Союза нет консенсуса по вопросу о введении новых санкций в отношении России.

"Я не вижу консенсуса в ЕС для новых санкций", - заявил он.

Маас также добавил, что со стороны России якобы прилагаются усилия, чтобы снизить напряженность. "В настоящий момент я полагаю, что будет неправильно говорить о новых санкциях, потому что прилагаются усилия для снижения напряженности. С германской стороны предложений о новых санкциях не будет", - добавил министр.

Хайко Маас ИноСМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Позже министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда украинские корабли смогут вернуться в Керченский пролив.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.