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"Гражданская конфискация": у Зеленского предложили радикальные методы борьбы с незаконным обогащением

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Кандидатка в народные депутаты от партии "Слуга народа", член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская предложила ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов.

Также среди антикоррупционных инициатив – возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение, передает "Укринформ".

"Мы все видим, что ввело НАПК, свою так называемую автоматическую проверку деклараций, которая в действительности автоматической не является. Не ввели – от этого количество проверенных деклараций, качество проверок, увы, не изменилось", – сообщила Красносельская во время конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?".

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"Соответственно, наш план перезагружать НАПК – один из первых шагов, выбирать нового одного ответственного руководителя НАПК по процедуре, схожей с подбором судей Антикоррупционного суда, ибо это та процедура, которая сработала", – добавила она.

Кандидатка в народные депутаты от партии "Слуга народа" также отметила, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики определил антикоррупционную стратегию одним из приоритетов работы до конца этого года.

Партия "Слуга народа" предложила ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов

Партия "Слуга народа" предложила ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня в Верховную Раду поступил законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении.

Проект закона №10358 предусматривает внесение в Уголовный кодекс Украины положений, устанавливающих уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его доходы.

Документом предлагается на законодательном уровне решить вопрос по обеспечению надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов таких лиц.

Также предусматривается введение в Гражданском кодексе отдельного основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, которая в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Тег
"Слуга Народа"
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Shelest Vik
Shelest Vik
Это к 100летней годовщине. Экспоприация экспоприаторов.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
"Гражданская конфискация" незаконных активов - це так, як з Межигір'ям?....
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