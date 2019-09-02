У Зеленского рассказали о первых победах в борьбе с рейдерством

В Украине для бизнесменов ввели возможность оперативно узнавать об изменениях в реестрах и подавать жалобу в Антирейдерскую комиссию онлайн.

Об этом написал министр Кабинета министров и советник главы СБУ Дмитрий Дубилет в Facebook. Он отметил, что в вопросе борьбы с рейдерством уже есть две победы.

"Мы добились того, что открытые данные о юрлицах (ЄДР) начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно", – написал он. Дубилет пояснил, что очень часто рейдеры меняют собственником или директоров предприятий в то время, как реальные владельцы об этом ничего не знают.

"В Украине есть несколько компаний, которые позволяют бесплатно отслеживать такие изменения — OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, Liga, Vkursi. И если раньше жертва рейдерства могла узнать о неожиданных изменениях в своей компании с опозданием до недели (за это время компанию могут "отжать" еще больше — забрать активы, перепродать и т.д.), то теперь задержка будет до одного дня", – пояснил он.

Советник главы СБУ добавил, что отныне информирование о смене данных работает для всех компаний, а не только тех, кто подписался.

"OpenDataBot теперь рассылает СМС-ки по всем, по кому произошли изменения (телефон берется из того же ЄДР, потому важно, чтобы там были реальные контакты), а ПриватБанк — по всем своим клиентам", – говорится в сообщении.

Еще одним новшеством стала возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме через iGov.

"Раньше, чтобы подать жалобу, вам нужно было, во-первых, нанять юристов, которые подготовят для вас большой пакет документов (и даже с этим половина заявок отклонялась по формальным причинам). Более того, пока эти документы доходили до комиссии через цепочку канцелярий, могло пройти две недели", - написал Дубилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дубилет рассказал, как в СБУ собираюся защитить бизнес от рейдерства.

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