У Зеленского пообещали жесткую проверку всех пенсионеров: чего ждать

В президентской партии "Слуга народа" планируют провести проверку всех социальных выплат – более 700 млрд грн.

Об этом УНН сказала новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова. По ее словам, в первую очередь это затронет пенсионеров.

"Сегодня разговаривала о верификации всех социальных выплат. Пенсионный фонд - это 400 с лишним от всех социальных выплат - а их там больше 700 млрд. Пенсионный фонд - один из. В общем, инвентаризировать и проверять надо все. Разговаривала даже с нашим антикоррупционным комитетом о том, что нам нужно отрабатывать этот механизм", – сказала будущий нардеп.

Всех пенсионеров проверят

Она сообщила, что входила ранее во все рабочие группы, которые занимались верификацией соцвыплат, и знает, что Министерство финансов Украины три года назад взялось за создание департамента, который бы занимался верификацией.

"После этого у них там не вышла эта работа, по разным причинам, в том числе потому, что были нарушены функции, которые на законодательном уровне не определены – а значит там было замечено нарушение... Минфин отработал закон "О верификации" (проект. – Ред.), он был размещен на сайте Минфина, но даже не был внесен Кабинетом министров в Верховную Раду", – сообщила Третьякова, добавив, что процедура верификации необходима.

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