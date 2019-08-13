У Зеленского объяснили, снимут ли блокаду с Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что снятие экономической блокады с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей само по себе ничего не принесет.

"Это же не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории", – сообщил Данилюк в интервью BBC Україна.

По его словам, данные предприятия перестали платить налоги в центральный бюджет. Поэтому было принято соответствующее решение СНБО.

"И спрашивая о снятии ограничительных мер, надо понимать, какими будут шаги с другой стороны. Тогда можно говорить о комплексном видении", – отметил Данилюк.

"Различные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам говорить о них не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф. Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе – нет", – резюмировал он.

Снятие экономической блокады с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей само по себе ничего не принесет

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