У Зеленского намекнули, кто из министров сохранит должность

Министр финансов Украины Оксана Маркарова может сохранить свою должность в новом правительстве.

Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает "Укринформ". "Очевидно, что бюджет будет приниматься новым парламентом. Министерство финансов есть, там работают профессиональные и компетентные люди. Будет передача власти. Возможно, министр, возможно, заместители будут работать", – сказал он.

Также он ответил на вопрос о возможности дальнейшей работы министром финансов Маркаровой: "Возможно. Она – профессиональный министр. Надо подумать, какое решение принять".

Вместе с тем он заявил, что у него нет уверенности, что кто-то еще из нынешнего правительства продолжит работу в составе Кабинета министров.

Маркарова может сохранить должность

По словам Геруса, предложения будут появляться после назначения нового премьер-министра, который предложит кандидатов на руководителей министерств.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что премьер-министром должен быть профессиональный экономист, не имеющий отношения к политике.

Также лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков намекнул, что первый номер "Голоса" Святослав Вакарчук не станет новым премьером.

При этом у Вакарчука сообщили, что премьер-министром в новом правительстве может стать экс-заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

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