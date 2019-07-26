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У Зеленского дали заднюю из-за зарплат учителей: сеть в гневе

2.7т Читать материал на украинском

В команде президента Украины Владимира Зеленского признали, что учительских зарплат по $4 тыс. не будет, чем вызвали волну насмешек в сети.

В соцсети Twitter пользователи возмутились тем фактом, что теперь в команде президента называют реальной цифру в $500, что немногим больше, чем сейчас получают многие учителя.

"Очень рад за учителей, которые голосовали за 4000$", "Но будет столько налогов – надо ж бывших безработных (депутатов) обеспечить, что останется 250$. И то это пока не точно", "В Беларуси это попиццот уже 25 лет тянется", "Ой....что-то пошло не так!!", "Не сразу и где-то "высоко-высоко в горах и не в нашем районе", "А через 10 лет", "Но это не точно", - написали в комментариях.

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У Зеленского дали заднюю из-за зарплат учителей: сеть в гневе
У Зеленского дали заднюю из-за зарплат учителей: сеть в гневе
У Зеленского дали заднюю из-за зарплат учителей: сеть в гневе
У Зеленского дали заднюю из-за зарплат учителей: сеть в гневе
У Зеленского дали заднюю из-за зарплат учителей: сеть в гневе
У Зеленского дали заднюю из-за зарплат учителей: сеть в гневе
У Зеленского дали заднюю из-за зарплат учителей: сеть в гневе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по вопросам образования из президентской команды, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" (№11 в списке) Сергей Бабак заявил, что предыдущие заявления об учительской зарплате в $4000 пока невыполнимы – а вот $500 "неплохо для начала".

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
зарплата Украина соцсети
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Макарский Александр
Макарский Александр
Не расстраивайтесь, нерабы. Главное здобулы гидность и томос!
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