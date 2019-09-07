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8 сентября • обновлено в 11:17
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В Украине навсегда исчезнет часть денег: как успеть обменять на новые

41.7т Читать материал на украинском

Уже с 1 октября НБУ выведет из оборота купюры номиналом одна, две, пять и 10 грн и перестанут считаться деньгами мелкие монеты.

Об этом сказано в материале OBOZREVATEL. При этом уже в следующем месяце украинцев ожидают сразу два денежных новшества. Во-первых, перестанут принимать копейки номиналом одна, две и пять копеек.

Копейки лучше обменять – в любом украинском банке их будут принимать до 20 сентября. А в Ощадбанке, ПриватБанке и в "Авале" – до 30 сентября 2022-го. Те, кто не успеют сдать мелочь, больше не смогут их использовать по назначению.

Новости
Осталось несколько недель: в Украине перестанут принимать часть денег

Во-вторых, появится купюра номиналом в 1000 грн. Глава НБУ Яков Смолий, презентуя новшество, пояснил: номинальные доходы украинцев увеличились, гривня потеряла часть своей стоимости, поэтому уже нет смысла печатать одну, две, пять гривен. Они быстро изнашиваются, а реальная покупательская способность этих купюр низкая.

В Украине навсегда исчезнет часть денег: как успеть обменять на новые

Постепенно в Украине выведут из оборота 25 копеек, две, пять и 10 гривен. Все это произойдет до конца 2020 года. Параллельно появятся монеты номиналом в пять и 10 гривен. Это поможет сократить расходы НБУ на "печать" денег.

Что интересно, купюры 1,2 и 5 грн в среднем служат всего лишь около года, подсчитали в Нацбанке. Для сравнения: 500 грн, которые реже используют и к которым бережней относятся, могут "прожить" до 8 лет. Постепенно "бумажки" изнашиваются, Национальный банк забирает их из оборота и печатает новые. На печать, а это сложный процесс с несколькими уровнями защиты, иногда тратят больше, чем "стоит" купюра.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 25 октября в Украине появится банкнота номиналом 1000 грн. Причиной такого решения Нацбанк назвал потребность украинцев.

На лицевой стороне новой банкноты в 1000 гривен изображен портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

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Место
Украина
Теги
НБУ бумажные деньги
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Golan Sim
Golan Sim
ИЗ РАЗГОВОРА:" Дядьку, чому у нас пенсiї по 80 долярiв, а зарплатнi по 250 доляр? - Мовчи! Так треба, ти що не знав, що ми вже не раби?"
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
I Hate bank ukraine
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