У украинцев отберут мелочь: к чему готовиться уже в октябре

Уже с 1 октября 2019 года в Украине перестанут принимать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, их можно будет обменять в любом банке до 20 сентября 2020-го, или же в НБУ, Ощадбанке, ПриватБанке и в "Авале" – до 30 сентября 2022-го.

"Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5-ти, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться", – пояснили в НБУ.

Стоит отметить, что расходы на изготовления 1, 2 и 5 копеек значительно превышают номинальную стоимость этих монет. Только за их счет государство сможет сэкономить около 90 млн грн в год.

После постепенного вывода части банкнот и монет, введения новых денег украинцы смогут рассчитываться "копейками" номиналом 10 и 50 коп. Кроме того, останутся железные 1 ,2, 5 и 10 грн. Самая "мелкая" купюра, которая переживет реформу – 20 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года ведет в оборот купюру нового номинала — 1000 гривен. Причиной такого решения Нацбанк назвал потребность украинцев.

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