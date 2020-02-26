У Гончарука задумали поменять налоговую систему: какие новшеств ждут ФЛП

В Украине одной из предпосылок налоговой реформы является отмена упрощенной системы налогообложения для физических лиц-предпринимателей.

"Это приводит к системе, когда богатые люди, которые очень много зарабатывают, платят намного меньше налоги, чем бедные люди, например, учителя, другие профессии", – сообщил советник премьер-министра Алексея Гончарука, экс-министр финансов Словакии Иван Миклош в эфире "Радио НВ".

По его словам, сегодняшняя налоговая система в Украине – крайне неустойчива.

"Система, когда некоторые платят меньше 5-7%, а другие платят более 40% (ЕСВ плюс НДФЛ), это создает давление на тех, кто платит налоги, чтобы они использовали упрощенную систему, или они не будут способны конкурировать" , – добавил Миклош.

Советник премьер-министра отметил, что механизм ФЛП используется у тех, у кого зарплата и так очень высокая – у айтишников, адвокатов, врачей.

"Без отмены подобной налоговой неровности невозможно создать нейтральную справедливую налоговую систему, бороться с теневой экономикой", – резюмировал Миклош.

Одной из предпосылок налоговой реформы является отмена упрощенной системы налогообложения для физических лиц-предпринимателей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут.

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

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