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14 января • обновлено в 13:53
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Туристы не едут, цены растут: названы последствия запуска "моста Путина" для Крыма

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Бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев заявил, что появление Крымского моста спровоцировало рост цен на аннексированном полуострове.

При этом существенного прироста отдыхающих на полуострове не наблюдается. Об этом он сообщил в интервью "Крым.Реалии".

"Они посчитали себе, что если есть теперь мост, то зачем мы будем дотировать авиасообщение? И в этом году стоимость билета на авиасообщение с оккупированным Крымом из российских городов возросла", – заявил Лиев.

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"Она выросла, кстати, довольно заметно, на 10-12% и активная работа по рекламе крымского авианаправления прекратилась, потому авиапоток в Крым уменьшился. Это так мост повлиял, цены выросли и к чему теперь дотировать", – добавил бывший министр курортов и туризма Крыма.

По его словам, сейчас поток российских туристов в Крым остается на уровне прошлых лет – чуть больше миллиона человек. Однако украинские туристы стали менее охотно ехать на полуостров.

"Изменилась стоимость самого туристского продукта, думаю, что это тоже связано с мостом. Если сегодня из Украины не попадают в Крым почти, ну легально не попадают в Крым, например, продукты питания, или строительные материалы. Ранее эти продукты, строительные материалы, или другие материалы, которые попадали в Крым из России, их транспорт дотировали российские власти, понимающие сложности логистики", – резюмировал Лиев.

Появление Крымского моста спровоцировало рост цен на аннексированном полуострове

Появление Крымского моста спровоцировало рост цен на аннексированном полуострове

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мост Крым
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Да успокойся ты бывший министр, нету никакого моста.
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