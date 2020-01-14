Туристы не едут, цены растут: названы последствия запуска "моста Путина" для Крыма

Бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев заявил, что появление Крымского моста спровоцировало рост цен на аннексированном полуострове.

При этом существенного прироста отдыхающих на полуострове не наблюдается. Об этом он сообщил в интервью "Крым.Реалии".

"Они посчитали себе, что если есть теперь мост, то зачем мы будем дотировать авиасообщение? И в этом году стоимость билета на авиасообщение с оккупированным Крымом из российских городов возросла", – заявил Лиев.

"Она выросла, кстати, довольно заметно, на 10-12% и активная работа по рекламе крымского авианаправления прекратилась, потому авиапоток в Крым уменьшился. Это так мост повлиял, цены выросли и к чему теперь дотировать", – добавил бывший министр курортов и туризма Крыма.

По его словам, сейчас поток российских туристов в Крым остается на уровне прошлых лет – чуть больше миллиона человек. Однако украинские туристы стали менее охотно ехать на полуостров.

"Изменилась стоимость самого туристского продукта, думаю, что это тоже связано с мостом. Если сегодня из Украины не попадают в Крым почти, ну легально не попадают в Крым, например, продукты питания, или строительные материалы. Ранее эти продукты, строительные материалы, или другие материалы, которые попадали в Крым из России, их транспорт дотировали российские власти, понимающие сложности логистики", – резюмировал Лиев.

Появление Крымского моста спровоцировало рост цен на аннексированном полуострове

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.

23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.

Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.

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