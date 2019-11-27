Цифровая "зрада": Apple приняла скандальное решение по Крыму

Компания Apple сменила отображение территориальной принадлежности оккупированного Россией Крыма в своих сервисах и устройствах.

Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев после встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной, пишет издание "Капитал". По его словам, в своих действиях компания руководствовалась желанием "устранить претензии России".

Скриншоты сервиса "Погода" t.me/glavmedia

Скриншоты сервиса "Погода" t.me/glavmedia

"Они полностью привели свои сервисы в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении „Погода“ устранена", – заявил представитель страны-агрессора. Он также продемонстрировал фотографии, которые свидетельствуют, что в сервисе Apple Севастополь, Симферополь, Ялта и другие города теперь указаны как территория РФ.

Отметим, что на территории Германии устройства Apple отображают территорию Крыма без принадлежности к РФ. На территории Украины принадлежность Крыма также отображается без привязки к стране.

Скриншот сервиса "Погода" в Германии t.me/pdmnews/23567

Скриншот сервиса "Погода" в Украине

Ранее представители парламента России утверждали, что Apple устранила их претензии к картам компании в связи с указанием территориальной принадлежности аннексированного Крыма. При этом в сервисе "Погода" крымские города не отображались в качестве территории РФ.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, как санкции США против РФ заставили компанию Apple пересмотреть содержание российского цифрового магазина App Store.

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