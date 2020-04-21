WTI продают по $1,4: рынок нефти лихорадит после исторического обвала

Цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись почти до $1,5 за баррель после падения накануне, в то же время Brent торгуется выше $25 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI торгуются во вторник последний день, передает "Интерфакс".

Майский контракт на WTI торгуется на уровне $1,39 за баррель, подорожав на $39.

Июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на $0,19 (0,74%) – до $25,38 за баррель.

Цены на нефть Скриншот

Между тем, июньские контракты на WTI, активность торгов которыми в несколько десятков раз выше, котируются выше $22, подорожав более чем на 8%.

Цены на нефть Скриншот

Обвал цен в отрицательную зону вызван общим кризисом на рынке нефти, где наблюдается рекордный избыток предложения, а объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ так и не началось. Отсутствие свободных емкостей для хранения в США при этом и дальше будет оказывать негативное влияние на цены.

По данным агентства Bloomberg, резервуары в Кушинге будут полностью заполнены на первой неделе мая.

Аналитики Citi предупреждают, что, если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире более быстро, цены на Brent последуют вниз за WTI.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

В марте на страны-участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче. В итоге цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.

Страны ОПЕК+ в результате договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

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