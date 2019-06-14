Цены на нефть упали после атаки на танкеры в Оманском заливе

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 14 июня, в ходе азиатских торгов упали после повышения, которое произошло из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 61,30 доллара за баррель, что на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,64% – до 51,95 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,3% до 58,36 доллара за баррель.

Котировки Urals упали Maanimo

Ряд аналитиков прогнозирует, что эскалация конфликта между США и Ираном может привести к скачку нефтяных котировок на 7 долларов за баррель, сообщает "Интерфакс".

В то же время другие эксперты отмечают, что пока рано говорить о том, как события в Оманском заливе повлияют на ситуацию на рынке.

Напомним, у побережья Объединенных Арабских Эмиратов 13 июня вследствие обстрела загорелись два танкера с нефтью, которые шли из Саудовской Аравии в Сингапур.

В нападении на судна госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран. Он поручил послу США в ООН поднять соответствующий вопрос на Совете Безопасности.

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 мая беспилотники йеменских повстанцев ударили по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. В подготовке атаки на американских союзников подозревают Иран.

19 мая король Саудовской Аравии призвал лидеров арабских стран на экстренный саммит на тему отношений с Ираном.

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