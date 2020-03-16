Цены на нефть рекордно обвалились и приблизились к $30

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 16 марта, упали в ходе азиатских торгов до минимальных показателей с февраля 2016 года.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась до 30,50 доллара за баррель, что на 11% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Котировки Brent
ICE Futures
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 8% – до 29,40 доллара за баррель.
Котировки WTI
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals снизилась на 8,9% – до 28,53 доллара за баррель.
Котировки Urals
Maanimo
По словам аналитиков, трейдеры опасаются, что меры, которые принимают страны из-за коронавируса, не предотвратят рецессию мировой экономики. В итоге это негативно отразится на спросе на сырье.
Цены на нефть упали в ходе азиатских торгов до минимальных показателей с февраля 2016 года
Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку для защиты экономики от влияния пандемии коронавируса. В частности, целевой диапазон ставки был снижен на один процентный пункт – до 0-0,25%.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.