Цены на нефть рекордно обвалились и приблизились к $30

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 16 марта, упали в ходе азиатских торгов до минимальных показателей с февраля 2016 года.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась до 30,50 доллара за баррель, что на 11% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Котировки Brent ICE Futures

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 8% – до 29,40 доллара за баррель.

Котировки WTI ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals снизилась на 8,9% – до 28,53 доллара за баррель.

Котировки Urals Maanimo

По словам аналитиков, трейдеры опасаются, что меры, которые принимают страны из-за коронавируса, не предотвратят рецессию мировой экономики. В итоге это негативно отразится на спросе на сырье.

Цены на нефть упали в ходе азиатских торгов до минимальных показателей с февраля 2016 года

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку для защиты экономики от влияния пандемии коронавируса. В частности, целевой диапазон ставки был снижен на один процентный пункт – до 0-0,25%.

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