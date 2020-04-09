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9 апреля • обновлено в 17:15
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Цены на нефть выросли: рынок в ожидании новостей от ОПЕК+

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Нефть продолжила дорожать в четверг, 9 апреля, на новостях о сближении позиций нефтедобывающих стран и их готовности вместе снизить производство сырья, спрос на которое упал в условиях коронавирусной пандемии примерно на 30%.

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Как сообщает сервис Investing.com, по состоянию на утро июньские фьючерсы на Brent выросли на 1,64% к уровню закрытия и торгуются у $33,38 за баррель. Майские фьючерсы на WTI выросли к этому времени на 3,55% – до $25,98 за баррель.

Цены на нефть выросли: рынок в ожидании новостей от ОПЕК+
Цены на нефть выросли: рынок в ожидании новостей от ОПЕК+

Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении, заявил "Интерфаксу" официальный представитель Минэнерго РФ, не уточнив возможных объемов снижения. По сообщению некоторых источников, Россия может снизить добычу примерно на 14% от уровня первого квартала.

В четверг пройдет телеконференция, на которой страны ОПЕК и другие производители сырья обсудят шаги по стабилизации рынка нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры в формате ОПЕК+. После общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он объявил, что с рынка может уйти 10-15 млн баррелей.

Вместе с тем, сами США едва ли пойдут на сокращение добычи нефти, скоординированное с другими государствами на рынке, заявил американский президент.

Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9 число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
Организация экспортеров нефти (ОПЕК) Brent рынок нефть
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Опять зрада? Так тут хлопци, як не крути, у вас ХР ня!
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