Цены на нефть обвалились из-за США: что произошло

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 1 августа, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,38 доллара за баррель, что на 1,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на 1% – до 57,86 доллара.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 1,3% до 62,95 доллара за баррель.

Котировки Urals упали Maanimo

Стоимость нефти падает на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которые ослабили надежду на череду снижений базовой ставки в стране, сообщает "Прайм".

В частности, ФРС по итогам заседания 30-31 июля понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых. Соответствующее снижение стало первым за последние 10 лет.

В то же время Пауэлл отметил, что не рассматривает решение американского регулятора как начало длительного цикла снижения ставки. По его словам, снижение было "корректировкой политики в середине цикла".

Соответствующий комментарий главы Федеральной резервной системы США вызвал у трейдеров предположения, что дальнейшего резкого снижения ставок от регулятора может не произойти.

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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