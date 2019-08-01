Цены на нефть обвалились из-за США: что произошло

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 1 августа, упали в ходе азиатских торгов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,38 доллара за баррель, что на 1,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на 1% – до 57,86 доллара.
Котировки Brent упали
ICE Futures
Котировки WTI упали
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals упала на 1,3% до 62,95 доллара за баррель.
Котировки Urals упали
Maanimo
Стоимость нефти падает на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которые ослабили надежду на череду снижений базовой ставки в стране, сообщает "Прайм".
В частности, ФРС по итогам заседания 30-31 июля понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых. Соответствующее снижение стало первым за последние 10 лет.
В то же время Пауэлл отметил, что не рассматривает решение американского регулятора как начало длительного цикла снижения ставки. По его словам, снижение было "корректировкой политики в середине цикла".
Соответствующий комментарий главы Федеральной резервной системы США вызвал у трейдеров предположения, что дальнейшего резкого снижения ставок от регулятора может не произойти.
Цены на нефть упали
Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.
В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.
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