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18 февраля • обновлено в 15:05
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Цены на газ и тепло для украинцев рекордно упадут – Оржель

2.1т
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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше – цена на газ дополнительно снизится в феврале.

Это стало возможным благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В феврале, в марте, летом – будет рекордно меньше цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", – отметил Оржель.

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По его словам, в январе этого года цена на 25% меньше, чем в январе прошлого года. В частности, потребители за газ заплатили 5580 гривен за тысячу кубометров с учетом НДС, но без транспортировки.

"Также уменьшение цены на газ дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались. Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, смогут ли украинцы качественно получать газ напрямую у себя в домах", – резюмировал Оржель.

В этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше – цена на газ дополнительно снизится в феврале

В этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше – цена на газ дополнительно снизится в феврале

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

  • "Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отмечал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Темы
Тарифы ЖКХ и субсидии Цена на газ
Персона
Алексей Оржель
Место
Украина
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Комментарии
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Что этот Оржель что Гончарук когда говорят что цена снизится - значит ждите очередного повышения. С чем вас и поздравляю, европейцы)
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фил филька
фил филька
че прям ниже 0,93 гр/куб как при януковиче?! нет? 5580? дык это же в 6 раз больше чем при легитимном)) вот так РЕКОРДНОЕ падение)))
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