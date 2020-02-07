Украинцы заплатят за газ на 25% меньше: в Кабмине отчитались о "победе"

С января 2019 года по январь 2020 года цена для газ для населения снизилась на 25%.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. По его словам, это стало возможным благодаря действиям правительства.

Алексей Оржель zik.ua

"Как нам удалось решить вопрос с ценой на газ? Действительно, были большие риски того, что нам не удастся подписать договор на транспортировку территорией Украины газа. Как результат – вышло", – заявил чиновник. При этом Оржель подчеркнул, что именно действия Кабинета министров позволили обеспечить уменьшение цены на газ для бытовых потребителей на 25%.

Стоит также отметить, что с декабря 2019 года по январь 2020 года цена на газ выросла на 8%.

Также глава профильного ведомства напомнил, что на размер конечного тарифа влияет несколько факторов. В их числе он отметил необходимость инвестиционных вложений в инфраструктуру, а также изношенность инфраструктуры и основных фондов.

"Но мы все-таки, максимально балансируя ситуацию, вкладывали средства для обновления инфраструктуры", – сказал министр.

При этом Оржель напомнил, что практика получения двух платежек за газ соответствует европейскому Третьему энергетическому пакету.

"Это разделение на разные услуги. Есть инфраструктурная составляющая тарифа, а есть товарная составляющая тарифа. Регулятор принимал такое решение. Дело в том, что для того, чтобы была постоянная возможность получать услугу газоснабжения, чтобы было давление в сетях, чтобы были ремонтные бригады и обслуживающий персонал, нужно платить деньги. Не может оно постоянно быть в рабочем состоянии, чтобы за это не платили", – пояснил он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине плату за транспортировку газа отделили от основной платежки, чтобы можно было свободно выбирать поставщика. Таким образом украинцы получили две платежки, что стало причиной скандала.

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