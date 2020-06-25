Третьякова отреагировала на скандал с детьми "низкого качества": украинцы дали оценку

Глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова публично отреагировала на обвинения в некорректности после ее слов о детях "низкого качества".

Нардеп на своей странице в Facebook опубликовала полную версию ролика, который вызвал резонанс в сети.

"Первоисточник", – коротко подписала видео Третьякова.

OBOZREVATEL прослушал запись и установил, что 2-х минутный спич нардепа действительно присутствует на видео. (Смотреть ролик нужно с 50-й минуты).

"Когда мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества. Какие приводят к тому, что они садятся на публичные средства. Это тоже Маргатер Тэтчер говорила когда-то", – сказала Третьякова.

OBOZREVATEL обратился к нардепу за комментарием, но, к сожалению, ответа не получил.

Украинцы оставили более 100 комментариев под записью. Нашлись те, кто жестко осудил Третьякову за такие слова и те, кто стал защищать главу комитета Рады.

OBOZREVATEL приводит некоторые комментарии. Стилистика и пунктуация авторов сохранены.

"Галя, ничего не бойся! Ты все грамотно и правильно сказала. Согласна на все 100%!!!! Собака лает – караван идёт! Мы с тобой! Мы – это налогоплательщики Украины!!!!! Ты выразила НАШЕ мнение, как НАШ депутат. И нам НЕ безразлично кому уходят НАШИ деньги".

"Я б предложил стерилизовать бОльшую часть фракции "Слуга народа", но, уже, к сожалению, поздно – размножились".

"Конечно, само выражение "некачественные дети" жесткое, режет ухо и недопустимо для публичного человека, народного депутата. Но по сумме вопрос, факт, что в Украине есть множество малообеспеченных алкашей которые рожают детей ради материальной помощи кто-то оспорит? Или скажете это неправда? Просто об этом никто не говорит открыто. Знаю Галину около 10 лет, она всегда была прямой, двери в высказываниях, но она как раз, как мне кажется, одна из немногих там среди этого зеленого... которая пытается что-то изменить".

"Галина Николаевна, пересмотрела эфир, хотела сама разобраться и посмотреть, что вы там на самом деле сказали. Вас хейтят не случайно, потому что вы не подбираете слова и, если честно, это пахнет фашизмом. Я пересмотрела весь эфир, потому что надеялась, что это фейк или ваши слова вырвали из контекста. К сожалению, это не так. Я в свое время много чего у вас научилась и мне жаль, что вы не понимаете что произошло. Но это на самом деле очень похоже на рекомендацию бабушки вашего коллеги продать собаку".

"Все правильно сказали".

"Люди, отключите эмоции и включите ГОЛОВУ!!! Ну ведь правильно говорит! Только так и принимаются правильные решения – хочешь иметь более качественную жизнь и более высокий уровень образования и осознанности людей – нужно дать больше возможностей и больше денег. Галина Третьякова, поддерживаю!!!".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня в сети всплыло скандальное видео Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".

Из-за этого постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов обратилась к Верховной Раде с требованием уволить Третьякову с должности за ее "антисоциальную и антигуманную позицию".