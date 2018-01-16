"Бред и беллетристика": Коломойский резко раскритиковал расследование по ПриватБанку

Олигарх Игорь Коломойский назвал бредом заявление Национального банка Украины об ущербе в 5,5 миллиардов долларов, который был нанесен ПриватБанку бывшими акционерами в результате мошеннический действий.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Бред, который нет смысла комментировать", – заявил Коломойский.

По его словам, обсуждая расследование по ПриватБанку, нужно задаться главным вопросом.

"Основной вопрос: куда и когда вывели деньги?! Все остальное – беллетристика", – резюмировал Коломойский.

Напомним, международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 миллиардов долларов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Высокий суд Лондона издал приказ об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова во всем мире. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 миллиардов долларов.