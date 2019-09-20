Траты на СНБО увеличат в 157 раз: появились подробности бюджета-2020

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на Совет национальной безопасности и обороны Украины в 157 раз.

Одновременно с этим расходы на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины вырастут вдвое, говорится в презентационных материалах, розданных народным депутатам, передает "Цензор.НЕТ".

Заметно вырастет и финансирование Государственного бюро расследований – на 71%.

В частности, проект бюджета на следующий год предусматривает такие расходы:

на выплаты по госдолгу – 438,1 млрд грн (417,4 млрд грн в госбюджете-2019)

на перекрытие дефицита Пенсионного фонда – 172,6 млрд грн (в 2019 – 167,5 млрд грн)

на обслуживание деятельности президента – 983,3 млн грн (в 2019 – 947,2 млн грн, +3,8%)

на НОТУ – 2,01 млрд грн (в 2019 – 1 млрд грн, +100%)

на ГБР – 1,9 млрд грн (в 2019 – 1,1 млрд грн, +71,2%)

на МВД – 83,8 млрд грн (в 2019 – 83,1 млрд грн, +0,8%)

на СБУ – 9,45 млрд грн (в 2019 – 9,4 млрд грн, +0,5%)

на СНБО – 28,16 млрд грн (в 2019 – 177,7 млн грн, +15 749%)

на ГПУ – 7,6 млрд грн (в 2019 – 7,2 млрд грн, +5,5%)

на НАБУ – 1,03 млрд грн (в 2019 – 867,5 млн грн, +19,7%)

на НАПК – 812 млн грн (в 2019 – 758 млн грн, +7,1%)

на АРМА – 278 млн грн (в 2019 – 239 млн грн, +16,2%)

на Государственную судебную администрацию – 14,6 млрд грн (в 2019 – 14,1 млрд грн, +3,6%)

на подготовку кадров высшими учебными заведениями – 27,6 млрд грн (в 2019 – 31,2 млрд грн, -12%)

на Малую академию наук, внешкольное образование – 175,2 млн грн (в 2019 – 202,4 млн грн, -13%)

на субвенцию на жилье для детей-сирот – 431,3 млн грн (в 2019 – 717,7 млн грн, - 40%).

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на ряд ведомств "Цензор.НЕТ"

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на СНБО в 157 раз Офис президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов.

Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!