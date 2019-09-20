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20 сентября • обновлено в 13:51
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Траты на СНБО увеличат в 157 раз: появились подробности бюджета-2020

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Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на Совет национальной безопасности и обороны Украины в 157 раз.

Одновременно с этим расходы на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины вырастут вдвое, говорится в презентационных материалах, розданных народным депутатам, передает "Цензор.НЕТ".

Заметно вырастет и финансирование Государственного бюро расследований – на 71%.

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В частности, проект бюджета на следующий год предусматривает такие расходы:

  • на выплаты по госдолгу – 438,1 млрд грн (417,4 млрд грн в госбюджете-2019)

  • на перекрытие дефицита Пенсионного фонда – 172,6 млрд грн (в 2019 – 167,5 млрд грн)

  • на обслуживание деятельности президента – 983,3 млн грн (в 2019 – 947,2 млн грн, +3,8%)

  • на НОТУ – 2,01 млрд грн (в 2019 – 1 млрд грн, +100%)

  • на ГБР – 1,9 млрд грн (в 2019 – 1,1 млрд грн, +71,2%)

  • на МВД – 83,8 млрд грн (в 2019 – 83,1 млрд грн, +0,8%)

  • на СБУ – 9,45 млрд грн (в 2019 – 9,4 млрд грн, +0,5%)

  • на СНБО – 28,16 млрд грн (в 2019 – 177,7 млн грн, +15 749%)

  • на ГПУ – 7,6 млрд грн (в 2019 – 7,2 млрд грн, +5,5%)

  • на НАБУ – 1,03 млрд грн (в 2019 – 867,5 млн грн, +19,7%)

  • на НАПК – 812 млн грн (в 2019 – 758 млн грн, +7,1%)

  • на АРМА – 278 млн грн (в 2019 – 239 млн грн, +16,2%)

  • на Государственную судебную администрацию – 14,6 млрд грн (в 2019 – 14,1 млрд грн, +3,6%)

  • на подготовку кадров высшими учебными заведениями – 27,6 млрд грн (в 2019 – 31,2 млрд грн, -12%)

  • на Малую академию наук, внешкольное образование – 175,2 млн грн (в 2019 – 202,4 млн грн, -13%)

  • на субвенцию на жилье для детей-сирот – 431,3 млн грн (в 2019 – 717,7 млн грн, - 40%).

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на ряд ведомств

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на ряд ведомств

"Цензор.НЕТ"

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на СНБО в 157 раз

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на СНБО в 157 раз

Офис президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов.

  • Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

  • В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

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Тема
Госбюджет-2020
Место
Украина
Теги
СНБО Государственное Бюро Расследований Национальное антикоррупционное бюро Украины Министерство внутренних дел Украины Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Теперь пастора Турчинова, который возглавляя Совбез тратил смешные деньги, причислят к лику святых.
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не дождетесь
не дождетесь
От кого защищает СНБО, от детей-сирот?? Позор!!
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