"Транш мы все равно получим": в Украине приоткрыли перспективы "дружбы" с МВФ

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что Украина в любом случае продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.

Как заявил он в интервью OBOZREVATEL, очередной транш Киев может получить до конца 2019 года.

"С оперативной информации могу сказать, что МВФ продолжит сотрудничество с Украиной. Переговоры продолжаются. Транш мы все равно получим, ну, может, с этим правительством, потому что это правительство будет работать примерно до сентября-октября, пока выберут новое", — заявил он.

МВФ

По его словам, без транша МВФ Украине будет очень трудно справиться со своими долговыми обязательствами.

"Вот министр финансов на Кабмине представила стратегию госдолга. Надеемся, что после этой стратегии что-то изменится. Мы будем активно мониторить государственный долг и его обслуживание. Сейчас должна быть внесена новая бюджетная декларация. У нас есть политические риски Если выборы состоятся 21 июля, то, скорее всего, мы получим новую Верховную Раду с 1 сентября. Пока присяга, коалиция сформируется. Потом у нас начинается формирование комитетов, которое продлится как минимум месяц, затем правительство, и только после этого мы зайдем в бюджетный процесс", — подытожил Пацкан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Фонд ожидает завершения в Украине внеочередных выборов в Верховную Раду, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

В конце мая представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что на сотрудничество Украины с МВФ может повлиять вызванная досрочными выборами в Верховную Раду неопределенность с парламентской коалицией и правительством.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!