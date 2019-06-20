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"Транш мы все равно получим": в Украине приоткрыли перспективы "дружбы" с МВФ

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Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что Украина в любом случае продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.

Как заявил он в интервью OBOZREVATEL, очередной транш Киев может получить до конца 2019 года.

"С оперативной информации могу сказать, что МВФ продолжит сотрудничество с Украиной. Переговоры продолжаются. Транш мы все равно получим, ну, может, с этим правительством, потому что это правительство будет работать примерно до сентября-октября, пока выберут новое", — заявил он.

МВФ

МВФ

По его словам, без транша МВФ Украине будет очень трудно справиться со своими долговыми обязательствами.

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"Вот министр финансов на Кабмине представила стратегию госдолга. Надеемся, что после этой стратегии что-то изменится. Мы будем активно мониторить государственный долг и его обслуживание. Сейчас должна быть внесена новая бюджетная декларация. У нас есть политические риски Если выборы состоятся 21 июля, то, скорее всего, мы получим новую Верховную Раду с 1 сентября. Пока присяга, коалиция сформируется. Потом у нас начинается формирование комитетов, которое продлится как минимум месяц, затем правительство, и только после этого мы зайдем в бюджетный процесс", — подытожил Пацкан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Фонд ожидает завершения в Украине внеочередных выборов в Верховную Раду, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

В конце мая представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что на сотрудничество Украины с МВФ может повлиять вызванная досрочными выборами в Верховную Раду неопределенность с парламентской коалицией и правительством.

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Персона
Валерий Пацкан
Место
Украина
Теги
МВФтраншВерховная Рада Украины
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Брать в долг, чтобы выплатить предыдущий долг - это пи3дeц. Просто пахнет успехом
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