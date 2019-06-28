Трамп потребовал от Путина разъяснений по Украине: подробности

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Японии обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос освобождения пленных украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по этому вопросу российский лидер дал необходимые разъяснения, передает RT.

Песков также назвал переговоры президентов достаточно насыщенными по затронутым вопросам.

"Конечно, ограниченность по времени не позволила углублённо обменяться мнениями по тем темам, которые были затронуты... Говорили и об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран", — рассказал он.

Трамп и Путин

По словам Пескова, именно американский лидер затронул тему освобождения украинских моряков.

"Мы констатируем готовность начать разговор по серьёзным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне", - заключил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп и Путин провели переговоры в рамках саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).

Это третья личная встреча Трампа и Путина – в основном лидеры общаются по телефону. В последний раз главы государств встречались в декабре 2018 года на саммите G20 в Аргентине.

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