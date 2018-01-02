Торговля Украины с Россией: стало известно о внушительном увеличении импорта товаров

Украина увеличила импорт российских товаров за 11 месяцев 2017 года на 38,6% – до 6,3 млрд долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до $6,3 млрд, сообщила пресс-служба Национального банка страны.

Экспорт товаров в Россию вырос на 11,9% - до 3,06 млрд долларов, а суммарный товарооборот увеличился на 28,6% – до $ 9,36 млрд.

При этом экспорт товаров за указанный период вырос на 11,9% – до $ 3,06 млрд, а суммарный товарооборот увеличился на 28,6% — до $9,36 млрд.

Тем временем, Сальдо торговли с РФ для Украины (остаток, разница между приходом и расходом счета - Ред.) оказалось негативным. Оно составило 3,24 млрд долларов. Это на 79% хуже аналогичного периода 2016 года.

По данным НБУ, экспорт товаров в ЕС вырос за 11 месяцев на 32,7% – до 12,7 млрд долларов, импорт — на 23,9%, до $16,5 млрд, а товарооборот — на 27,6%, до $29,2 млрд. Сальдо осталось отрицательным на уровне $3,7 млрд.

В Нацбанке сообщили, что доля России в экспорте украинских товаров сократилась с 9,1% до 8,5%. В импорте – увеличилась с 12,6% до 14,3%. Тем временем, доля ЕС в экспорте возросла с 31,9% до 35,3%, в импорте – с 36,9% до 37,5%.

Согласно подсчету, в целом показатели продажи украинских товаров за январь-ноябрь 2017 года выросла на 20,1% – до $ 36,19 млрд. Импорт увеличился на 21,8%, до $ 44,03, а негативное сальдо ухудшилось на 30,2% – до $ 7,84 млрд.

Как сообщал "Обозреватель", в канун Нового года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, ограничивающий беспошлинный ввоз товаров в страну.