Торговая война Трампа: Индия нанесла удар по США

Правительство Индии с 31 января вводит пошлины в размере 30% на американскую сельхозпродукцию.

Речь идет о товарах на 857 млн долларов – это более трети продовольственного импорта из США, сообщают "РИА Новости".

По словам экспертов, основным фронтом торговой войны для американского президента Дональда Трампа остается Китай, однако под удар попала и Индия.

В частности, в марте 2018 года Трамп объявил о пошлинах на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Из-за ограничений пострадали экономики России, Китая, Европы, Японии, Индии и других стран.

Уже в мае президент США объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, пообещав восстановить санкции против Тегерана и всех, кто сотрудничает с иранскими властями. Аналитики отмечают, что это было направлено в том числе против Китая и Индии – двух главных покупателей иранской нефти.

При этом размер экономики не позволяет Индии симметрично отвечать на американские пошлины и вступать в открытую конфронтацию с Вашингтоном так, как это делает Китай. Однако агрессивность Вашингтона привела к тому, что Пекин и Дели впервые за долгое время перешли от экономической конфронтации к скоординированным мерам против давления США.

Премьер Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года Соединенные Штаты ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

При этом американский президент Дональд Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.