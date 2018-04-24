Телефон или субсидия: у кого в Украине заберут скидки

В Украине подготовили новую редакцию постановления о предоставлении субсидий. Как поясняют в Министерстве социальной политики, при начислении субсидий могут учитывать площадь жилья, фактическое место проживание и реальный доход. Несколько недель назад украинскую семью оставили без субсидии из-за покупки дорогого телефона и компьютера. Кроме того, субсидию будут давать и заробитчанам, но при условии, если она заплатят как минимум 2500 грн.

"Обозреватель" выяснил, как в Украине могут изменить программу субсидий и на кого это повлияет.

Программу пора менять

"Недавно в СМИ появилась информация, что на Буковине молодой человек купил себе компьютер и мобильную технику на 189 тыс. грн, у него забрали субсидию. Так мы нашли его дело, оказалось, что этому гражданину 21 год. И субсидию назначали, потому что официально у него нулевой доход!" - рассказал в эфире одного из телеканалов министр соцполитики Андрей Рева.

Согласно пока еще действующей редакции постановления, одно из оснований для лишения субсидии - покупка на сумму от 50 тыс. грн. Это может быть мобильный телефон, дорогое украшение, техника или любой другой предмет или услуга. 21-летнего нарушителя обнаружили в результате верификации. Министерство финансов, сопоставив данные из разных реестров, обнаружило, что субсидиант, который получает помощь от государства на оплату коммуналки, живет на широкую ногу. Этот факт, уверены в Министерстве социальной политики, еще одно подтверждение того, что программу нужно менять. На данный момент новая редакция постановления на сайте министерства не зарегистрирована, однако чиновники обещают презентовать свои предложения уже в ближайшее время.

Одно из важных нововведений - учет размера недвижимости. Так, по словам Ревы, если украинец живет в квартире больше 120 квадратов или доме более 200 квадратов (за исключением многодетных семей), появляется вопрос "должен ли он получать субсидию".

О необходимости учитывать при назначении субсидий имущественное положение в Украине говорят уже несколько лет. Как уже писал "Обозреватель", при действующей системе практически невозможно обнаружить, к примеру, теневой доход от сдачи квартиры в аренду. Для примера, если в собственности семьи находятся три квартиры, но при этом она официально живет на минималку, такая семья может оформить субсидию по месту своего жительства, а две свободные квартиры сдавать в аренду. Совокупный доход, с учетом "теневого", может достичь 30 тыс. грн, а "белый" с минимальными зарплатами - меньше 10 тыс. грн.

Если в новой редакции указанную норму ужесточат, украинцы с большим количеством недвижимого имущества не смогут претендовать на скидку.

Еще одно важное нововведения - субсидии смогут получать и заробитчане. Но при условии, если они заплатят социальный взнос хотя бы за три месяца. На данный момент это около 2500 грн.

Пересчитают к маю, а в следующем году монетизируют

Уже через считанные дни украинцы получат платежки с обновленным размером субсидии. Так, коммунальные скидки пересчитают с учетом доходов за второе полугодие прошлого года. Соответственно, будут учитывать повышенные пенсии и зарплаты. Коммунальную скидку, после перерасчета и обновления программы, могут потерять украинцы, которые скрывают часть дохода, в прошлом году получили значительную прибавку к пенсии или зарплате или же сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн.

К слову, уже в 2019 году украинцы смогут получать субсидии на банковские карты. При этом, вероятнее всего, деньги будут целевыми. То есть потратить их можно будет только на оплату коммуналки. И если раньше субсидия назначалась на социальный норматив, а тем, кто тратил меньше, деньги перечисляли на следующий месяц, то в этом году правительство приняло решение предоставлять "скидку" на объем реального потребления, но если он не превышает норму.

Так, монетизированная субсидия придет ровно на тот объем коммунальных услуг, который потратили за прошедший месяц. При этом часть коммуналки придется оплачивать самостоятельно.

Напомним, ранее "Обозреватель" подробно писал о том, кто в результате перерасчета скидки может остаться без помощи от государства. По разным оценкам, субсидии уже в мае лишится каждая пятая семья.