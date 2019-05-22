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/Новости экономики

Против "Нафтогаза" завели дело из-за завышенных цен на газ

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Антимонопольный комитет расследует дело против "Укртрансгаза" и "Нафтогаза Украины" о злоупотреблении монопольным положением, что привело к приобретению природного газа по завышенным ценам.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на распоряжение председателя АМКУ Юрия Терентьева. В течение 2017-2018 годов "Укртрансгаз" закупал газ преимущественно у "Нафтогаза", в том числе по переговорной процедуре и на открытых торгах, по стоимости, которая была выше, чем на "Украинской энергетической бирже".

"Средневзвешенная стоимость реализации газа "Нафтогазом" "Укртрансгазу" выше, чем стоимость газа для промышленных потребителей", — сказано в документе.

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В АМКУ пояснили, что закупка газа по завышенным ценам приводит к повышению цен для конечного потребителя. В связи с этим Комитет начал рассмотрение дела по признакам совершения "Укртрансгазом" и "Нафтогазом" нарушения в виде злоупотребления монопольным положением на рынке услуг транспортировки газа, которое заключается в приобретении газа по завышенным ценам.

Цены на газ в Украине

Цены на газ в Украине

pixabay.com

Департаменту расследований нарушений законодательства о защите экономической конкуренции уже поручено собирать и анализировать доказательства по этому делу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине марта "Нафтогаз" предложил правительству отменить регулирование цен на газ для населения. Но премьер Владимир Гройсман не одобрил это предложение из-за "потенциальных спекуляций со стороны "Нафтогаза".

В апреле Кабмин принял постановление, которым разрешил "Нафтогазу" снизить цену, но не отменил ограничение ее повышения. Таким образом удалось снизить цену газа для потребителей в апреле-мае. Уже в июне она может вырасти, но в пределах установленной до конца года стоимости — 9717 грн за кубометр.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что снижение цены на газ на 300 гривен с 1 мая может быть не последним. По прогнозам НБУ, в 2019 году тарифы на газ для населения могут достигнуть импортного паритета.

С 1 мая облгазы установили разные цены на газ для населения в зависимости от региона.

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Место
Украина
Теги
газНАК "Нафтогаз"Антимонопольный комитет Украины
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Долгов Владимир
Долгов Владимир
там где прошел хохол - жиду делать нечего
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Мир Миру
Мир Миру
Мутні схеми якісь. Навіщо взагалі Укртрансгазу купувати газ у Нафтогаза? Адже його звітність включається до консолідованої звітності Нафтогаза, який є єдиним засновником та акціонером Укртрансгазу (відповідно до Статуту).
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