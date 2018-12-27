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Там прячут деньги богачи: Украина расширила список офшоров

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Кабинет министров Украины отнес Тринидад и Тобаго, Намибию, Гуам, Палау и Американское Самоа в перечень офшорных зон.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, Украина периодически обновляет перечень офшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей ОЭСР.

Форум сформировал "черный список" государств, которые не настроены на сотрудничество по вопросам налогообложения, и не имплементируют стандарты ОЭСР, в который и вошли эти страны.

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В правительстве считают, что решение позволит более эффективно предотвратить и противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Офшоры

Офшоры

Sputnik Грузия

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре председатель комитета нелегитимной Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости создания в аннексированном Крыму офшорной зоны. По его словам, оккупированный полуостров должен быть не просто особой экономической зоной, а офшором.

Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украиныофшор
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