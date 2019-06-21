"Так им и надо!" В сети показали ценовое дно "ДНР"

В сети продемонстрировали, как "русский мир" повлиял на цены в террористической "ДНР".

Так, проект "Инфорпост", который рассказывает о жизни в оккупации на Донбассе, сравнил стоимость отдельных товаров в Украине и в ОРДЛО. Разница оказалась весьма существенной.

"Сравнение цен в окончательно загнувшейся Украине и в процветающей республике. Зато теперь цены в магазинах в рублях – об этом ведь многие мечтали весной 2014-го?" – иронизируют авторы инфографики.

Цены в "ДНР" "Донецкие новости"

На ней видно, что, к примеру, килограмм огурцов в Украине стоит 12 грн (25 руб.), а в "ДНР" – 49 руб.

Аналогичная ситуация наблюдается и с другими позициями.

"Так им и надо!" – возмущаются пользователи.

Сравнение цен в окончательно загнувшейся Украине и в процветающей республике.

Зато теперь цены в магазинах в рублях - об этом ведь многие мечтали весной 2014? pic.twitter.com/KC4ABjuhao — Инфорпост (@inforpostcom) 20 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей практически сравнялись с московскими, а зарплаты в пересчете на гривни составляют 2-3 тысячи.

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