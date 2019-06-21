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"Так им и надо!" В сети показали ценовое дно "ДНР"

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В сети продемонстрировали, как "русский мир" повлиял на цены в террористической "ДНР".

Так, проект "Инфорпост", который рассказывает о жизни в оккупации на Донбассе, сравнил стоимость отдельных товаров в Украине и в ОРДЛО. Разница оказалась весьма существенной.

"Сравнение цен в окончательно загнувшейся Украине и в процветающей республике. Зато теперь цены в магазинах в рублях – об этом ведь многие мечтали весной 2014-го?" – иронизируют авторы инфографики.

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Цены в "ДНР"

Цены в "ДНР"

"Донецкие новости"

На ней видно, что, к примеру, килограмм огурцов в Украине стоит 12 грн (25 руб.), а в "ДНР" – 49 руб.

Аналогичная ситуация наблюдается и с другими позициями.

"Так им и надо!" – возмущаются пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей практически сравнялись с московскими, а зарплаты в пересчете на гривни составляют 2-3 тысячи.

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Место
Украина
Теги
Новости ДНРцены в ЛДНРцены в ДНР
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леня зе
леня зе
опять манипулируете.укажите коммунальные платежи.бензин.да и где вы видели растительное масло по 21 грн?и сезонный товар меняет цену каждый день .ВРУНИШКИ
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