США обвинили Huawei в тотальной слежке за пользователями

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что китайская компания Huawei имеет доступ к мобильным сетям по всему миру.

"У нас есть доказательства, что Huawei имеет тайный доступ к чувствительным персональным данным в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру", – отметил О'Брайен, передает The Wall Street Journal.

По его словам, китайская компания обладает таким доступом уже более десяти лет.

Производители телекоммуникационного оборудования обязаны оставлять путь для доступа к сетям властей в правоохранительных целях. Данная практика регулируется законодательством каждого государства.

При этом без согласия операторов сетей производители оборудования не должны иметь возможности получить доступ к данным.

Позже представитель Huawei опроверг обвинения американских властей.

"Законный порядок доступа к данным строго регламентирован. Ни один сотрудник Huawei не имеет права на доступ к сетям без явно выраженного согласия оператора сети", – резюмировали в компании.

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что китайская компания Huawei имеет доступ к мобильным сетям по всему миру

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, чтобы защитить компьютерные сети от "иностранных противников".

Он подписал распоряжение, которое фактически запрещает американским компаниям использовать иностранные телекоммуникации, которые, как считается, представляют угрозу национальной безопасности.

В распоряжении не указана ни одна компания, но, как полагают, оно нацелено на Huawei.

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