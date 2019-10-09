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9 октября • обновлено в 18:38
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Светличная претендует на должность в СНБО: опубликована декларация

1.8т Читать материал на украинском

Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Соответствующая информация указана в прилагаемой чиновницей декларации, которая была опубликована в реестре на официальном сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

6 сентября Кабинет министров Украины утвердил проект решения президента Украины относительно повторного назначения на должность председателя ХОГА Светличной.

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Однако указа о назначении президент Владимир Зеленский пока не подписал.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины

Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины

Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины

Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Накануне народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер подал электронную декларацию в качестве кандидата на пост главы Харьковской ОГА.

  • Нардеп отметил, что вместе с женой владеет квартирой площадью 62,9 кв. м. Также он сам имеет в собственности две квартиры – 68,6 кв. м. (приобрел в июне 2018 года, тогда она стоила 612 тыс. грн) и 61,9 кв. м. (приобретена в сентябре 2018-го за 653 тыс. грн).

  • Также нардеп владеет земельным участком площадью 6,25 гектара.

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Персона
Юлия Светличная
Место
Украина
Тег
СНБО
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