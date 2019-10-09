Светличная претендует на должность в СНБО: опубликована декларация

Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Соответствующая информация указана в прилагаемой чиновницей декларации, которая была опубликована в реестре на официальном сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.
6 сентября Кабинет министров Украины утвердил проект решения президента Украины относительно повторного назначения на должность председателя ХОГА Светличной.
Однако указа о назначении президент Владимир Зеленский пока не подписал.
Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины
Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
Накануне народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер подал электронную декларацию в качестве кандидата на пост главы Харьковской ОГА.
Нардеп отметил, что вместе с женой владеет квартирой площадью 62,9 кв. м. Также он сам имеет в собственности две квартиры – 68,6 кв. м. (приобрел в июне 2018 года, тогда она стоила 612 тыс. грн) и 61,9 кв. м. (приобретена в сентябре 2018-го за 653 тыс. грн).
Также нардеп владеет земельным участком площадью 6,25 гектара.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал