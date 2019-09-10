"Сверхдержава – это мы": в сети заметили показательный нюанс экономики России

Российская Федерация называет себя технологической сверхдержавой, однако она экспортирует полезные ископаемые, а закупает оборудование.
"Структура торговли России с Китаем. 85% экспорта в Китай – ископаемые и лес", – пишет в Twitter блогер Проф. Преображенский.
При этом 57% импорта из Китая в РФ – промышленные машины и оборудование.
"Но технологическая сверхдержава – это мы, конечно же", – резюмировал Преображенский.
Структура торговли России с Китаем.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 9, 2019
85% экспорта в Китай – ископаемые и лес.
57% импорта из Китая – промышленные машины и оборудование.
Но технологическая сверхдержава – это мы, конечно же.
57% импорта из Китая в РФ – промышленные машины и оборудование
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.
При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.
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