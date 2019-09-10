"Сверхдержава – это мы": в сети заметили показательный нюанс экономики России

Российская Федерация называет себя технологической сверхдержавой, однако она экспортирует полезные ископаемые, а закупает оборудование.

"Структура торговли России с Китаем. 85% экспорта в Китай – ископаемые и лес", – пишет в Twitter блогер Проф. Преображенский.

При этом 57% импорта из Китая в РФ – промышленные машины и оборудование.

Новости Трамп обвалил рубль и фондовый рынок России

"Но технологическая сверхдержава – это мы, конечно же", – резюмировал Преображенский.

Структура торговли России с Китаем.

85% экспорта в Китай – ископаемые и лес.

57% импорта из Китая – промышленные машины и оборудование.

Но технологическая сверхдержава – это мы, конечно же. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 9, 2019

57% импорта из Китая в РФ – промышленные машины и оборудование

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.