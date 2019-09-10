Главная Новости
10 сентября • обновлено в 06:49
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Сверхдержава – это мы": в сети заметили показательный нюанс экономики России

4.3т Читать материал на украинском

Российская Федерация называет себя технологической сверхдержавой, однако она экспортирует полезные ископаемые, а закупает оборудование.

"Структура торговли России с Китаем. 85% экспорта в Китай – ископаемые и лес", – пишет в Twitter блогер Проф. Преображенский.

При этом 57% импорта из Китая в РФ – промышленные машины и оборудование.

Новости
Трамп обвалил рубль и фондовый рынок России

"Но технологическая сверхдержава – это мы, конечно же", – резюмировал Преображенский.

57% импорта из Китая в РФ – промышленные машины и оборудование

57% импорта из Китая в РФ – промышленные машины и оборудование

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
26
Смешно
7
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Блогггер профессор преображенский это голова! Я бы ему палец в рот не положил. Обоз пробил очередное дно!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Mega Death
Mega Death
Профицит бюджета за первую половину 2019 года составил 3,54 триллиона рублей. Про какой инфляционный шок этот мyдaк говорит?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
CARGO 100
CARGO 100
Ххловозбуждайтесь ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel