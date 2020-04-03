Суд взыскал 80 млн залога скандального Микитася в доход Украины

Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.

Об этом сообщает УП со ссылкой на пресс-секретаря Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольгу Постолюк.

Соответствующее решение 3 апреля принял Высший антикоррупционный суд.

По данным ЦПК, экс-нардеп нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом.

Максим Микитась Экономическая правда

Как сообщал OBOZREVATEL:

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