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Налоговая предложила учитывать данные о зарплатах ''в конвертах'' при начислении субсидий

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Нелегальное трудоустройство и получение "зарплаты в конверте" должно учитываться при начислении гражданам жилищных субсидий, а также других видов социальной помощи.

Такое заявление сделал и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов, передает пресс-служба ГФС. Как уточнил он, речь идет, в частности, о назначении или пересмотре пособия по безработице, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного и местных бюджетов, средств Пенсионного фонда, фондов общеобязательного государственного социального страхования.

"Информация, которую мы получили по результатам проведенной работы, показала необходимость дальнейшего проведения таких мероприятий одновременно с налаживанием эффективного взаимодействия с органами власти для использования установленных фактов при начислении различных видов соцпомощи", — сообщил Власов.

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Александр Власов

Александр Власов

minfin.com.ua

По его словам, с этой целью ГФС приняла участие в разработке проекта распоряжения о проведении мероприятий, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения в отдельных отраслях экономики.

В частности, документом предлагается проведение совместных комплексных мероприятий в сферах торговли и общественного питания, строительства, сельского хозяйства, транспортных перевозок, медицинского обслуживания, предоставления услуг и тому подобное.

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Проектом предусмотрен обмен информацией между ГФС, Министерством социальной политики, Государственной службой по вопросам труда, Государственной службой занятости и Пенсионным фондом о фактах использования неоформленных наемных работников, выплаты доходов таким работникам и тому подобное.

Разработанный нормативный акт, как подчеркнул Власов, направлен на рассмотрение в Министерство финансов.

"Его принятие позволит уменьшить применение незадекларированного труда и усовершенствует контроль за оформлением трудовых отношений с наемными работниками", — отмечается в сообщении ГФС.

Иллюстрация. "Зарплата в конверте"

Иллюстрация. "Зарплата в конверте"

sovety-otmamytani.ru

Как писал OBOZREVATEL, в рамках выполнения поручения премьер-министра Владимира Гройсмана по контролю за предотвращением уклонения от уплаты ЕСВ в Пенсионный фонд Государственная фискальная служба усилила меры по детенизации заработных плат.

В результате проверок предпринимателей, которые нелегально выплачивали зарплаты, в 2018 году доначислили к уплате 607 млн ​​грн налога на доходы физических лиц, 167 млн ​​грн ЕСВ и 26 млн грн военного сбора.

В целом в Украине уровень теневой экономики по итогам первого квартала 2018 года снизился до 32% валового внутреннего продукта.

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Темы
Зарплаты в конвертахТарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Александр Власов
Место
Украина
Теги
Экономика УкраинывыплатытрудоустройствоГФС
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
а выигранные в карты,будуть учитывать?а куды извернуцца ,ну шоб записали вигрыш..
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