"Мнит себя императором": встречу Путина с олигархами жестко раскритиковали в сети

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями бизнеса в Кремле, где заявил, что предпринимателей пригласили в "царские интерьеры".

В частности, мероприятие прошло в Александровском зале. Соответствующие действия российского лидера высмеяли пользователи в Twitter.

"Он уже и впрямь мнит себя императором всероссийским. И он не так уж и неправ. Если сегодня на него Гундяев нацепит корону, страна проглотит и это", – пишет блогер Проф. Преображенский.

"У них на дачах интерьеры не хуже", – отметил Pavel.

"Наш народ проглотит все!!!" – заявил Просто житель.

"Так они себя реально мнят неодворянами, реинкарнациями императоров, царей, князей, у них в личных апартаментах их портреты висят в коронах и эполетах. Больные люди! В 21-м веке когда стерты все границы информаций и различий по кастам и расам, они в потомственную знать играют", – резюмировал Alvaruss.

Путин вчера олигархам: мы тут вас собрали в по-настоящему царских интерьерах.



Он уже и впрямь мнит себя императором всероссийским.

И он не так уж и неправ.

Если сегодня на него Гундяев нацепит корону, страна проглотит и это. pic.twitter.com/v0IAerFKXz — Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 26, 2019

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями бизнеса в Кремле РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли решение Путина закрыть дыру в государственном бюджете РФ за счет россиян.

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