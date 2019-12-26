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26 декабря • обновлено в 14:01
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"Мнит себя императором": встречу Путина с олигархами жестко раскритиковали в сети

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Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями бизнеса в Кремле, где заявил, что предпринимателей пригласили в "царские интерьеры".

В частности, мероприятие прошло в Александровском зале. Соответствующие действия российского лидера высмеяли пользователи в Twitter.

"Он уже и впрямь мнит себя императором всероссийским. И он не так уж и неправ. Если сегодня на него Гундяев нацепит корону, страна проглотит и это", – пишет блогер Проф. Преображенский.

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"У них на дачах интерьеры не хуже", – отметил Pavel.

"Наш народ проглотит все!!!" – заявил Просто житель.

"Так они себя реально мнят неодворянами, реинкарнациями императоров, царей, князей, у них в личных апартаментах их портреты висят в коронах и эполетах. Больные люди! В 21-м веке когда стерты все границы информаций и различий по кастам и расам, они в потомственную знать играют", – резюмировал Alvaruss.

"Мнит себя императором": встречу Путина с олигархами жестко раскритиковали в сети
"Мнит себя императором": встречу Путина с олигархами жестко раскритиковали в сети

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями бизнеса в Кремле

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями бизнеса в Кремле

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли решение Путина закрыть дыру в государственном бюджете РФ за счет россиян.

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Автор
Виктор Калиненко
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а я не против, если бы Путин стал царем... почему Мелкобритании можно иметь монархию, Испании можно, Дании и прочим можно, а России нельзя?
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