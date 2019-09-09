"Старт новой жизни!" Нефьодов анонсировал цифровую трансформацию таможни

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил о старте ИТ-аудита основных систем "Новой таможни".

"Понедельник – нормальный день для старта новой жизни! Итак, начали формальный ИТ-аудит основных систем "Новая таможня", – сообщил Нефьодов в Facebook.

"Проект EU4PFM финансирует работу 6 специалистов, которые должны проверить все базы данных и процедуры их наполнения, профили рисков, сделать аудит логов, проанализировать ИТ-инфраструктуру и т.д.", – добавил председатель Государственной таможенной службы.

По его словам, ведомство за три месяца должно не только окончательно понять узкие места и проблемы, но и составить план цифровой трансформации таможни.

"Особый акцент будет на АСАУРе (автоматизированная система анализа и управления рисками. – Ред.) – там десятки тысяч правил, надо их пересматривать и развивать", – резюмировал Нефьодов.

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил о старте ИТ-аудита основных систем "Новой таможни". Кабинет министров

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

8 апреля в Украине стартовал конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

16 апреля в СМИ слили информацию, что Нефьодов возглавит Государственную таможенную службу.

17 апреля Окружной административный суд Киева заблокировал конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы, который ранее объявил Кабинет министров. 24 апреля конкурс возобновили.

25 июня Нефьодов заявил, что выиграл конкурс.

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