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10 сентября • обновлено в 06:39
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"Старт новой жизни!" Нефьодов анонсировал цифровую трансформацию таможни

3.7т Читать материал на украинском

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил о старте ИТ-аудита основных систем "Новой таможни".

"Понедельник – нормальный день для старта новой жизни! Итак, начали формальный ИТ-аудит основных систем "Новая таможня", – сообщил Нефьодов в Facebook.

"Проект EU4PFM финансирует работу 6 специалистов, которые должны проверить все базы данных и процедуры их наполнения, профили рисков, сделать аудит логов, проанализировать ИТ-инфраструктуру и т.д.", – добавил председатель Государственной таможенной службы.

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По его словам, ведомство за три месяца должно не только окончательно понять узкие места и проблемы, но и составить план цифровой трансформации таможни.

"Особый акцент будет на АСАУРе (автоматизированная система анализа и управления рисками. – Ред.) – там десятки тысяч правил, надо их пересматривать и развивать", – резюмировал Нефьодов.

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил о старте ИТ-аудита основных систем "Новой таможни".

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил о старте ИТ-аудита основных систем "Новой таможни".

Кабинет министров

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Персона
Максим Нефьодов
Место
Украина
Теги
Государственная таможенная служба Украины растаможка
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