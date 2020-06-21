Стало известно, как в Украине выйти на пенсию в 60 лет

Пенсионный возраст поднимут в 2021 году

В Украине с 2021 года будут расти требования к необходимому количеству пенсионного стажа. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь полных 28 лет стажа. А в 2022 году – 29 лет стажа.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В частности, в следующем году женщинам поднимут пенсионный возраст с 59,5 до 60 лет.

Сегодня уйти на заслуженный отдых в 60 лет можно только при наличии стажа в 27 лет.

В 63 года могут выйти на пенсию люди, у которых есть полных 17 лет стажа. Если же стаж до 17 лет, то на отдых можно будет пойти в 65 лет.

Согласно статье 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", прибавку к пенсии можно получить за сверхнормативный стаж: если гражданин при выходе на пенсию имеет такой стаж, он может получить прибавку к пенсии.

Для мужчин (35 лет), для женщин (более 30 лет) пенсия по возрасту увеличивается на 1%.

Необходим пенсионный возраст для Украинской Обозреватель

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

в 2019-м – от 26 лет стажа;

в 2020-м – от 27 лет стажа;

в 2021-м – от 28 лет стажа;

в 2022-м – от 29 лет стажа;

в 2023-м – от 30 лет стажа;

в 2024-м – от 31 лет стажа;

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет стажа;

в 2027-м – от 34 лет стажа;

в 2028-м – 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

в 2019-м – от 16 до 26 лет стажа;

в 2020-м – от 17 до 27 лет стажа;

в 2021-м – от 18 до 28 лет стажа;

в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2019-м – до 16 стажа;

в 2020-м – до 17 лет стажа;

в 2021-м – до 18 лет стажа;

в 2022-м – до 19 лет стажа;

в 2023-м – до 20 лет стажа;

в 2024-м – до 21 года стажа;

в 2025-м – до 22 лет стажа;

в 2026-м – до 23 лет стажа;

в 2027-м – до 24 лет стажа;

в 2028-м – до 25 лет стажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине проводят активную проверку всех получателей соцпомощи. Для этого еще в прошлом году приняли специальный закон, который позволил анализировать доходы и расходы даже тех, кто уже три года как не получает деньги от государства.