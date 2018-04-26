Стало известно, где пройдет первая платная дорога в Украине

"Укравтодор" работает над строительством концессионной дороги Киев-Белая Церковь, которая будет построена за счет частного инвестора, который потом будет ее эксплуатировать и окупать вложения.

Об этом в эфире ObozTV заявил экс-заместитель министра инфраструктуры, советник "Укравтодора" Александр Кава.

"Одна из них этих двух дорог – это новая дорога от Киева до Белой Церкви. На данный момент о стоимости говорить очень рано. Если посмотреть на европейский опыт, то в среднем стоимость 9-10 евроцентов за километр для легкового автомобиля. Сейчас компании делают целые тарифные планы в зависимости от времени суток, дня недели, сезона, частоты пользования и т.д", - отметил эксперт.

По его словам, существующая дорога также останется доступной для собственников транспортных средств.

"Новая дорога будет короче на 20 км. То есть ее протяженность будет порядка 65 км, она будет идти по абсолютно новой трассе, а существующая дорога будет выполнять роль бесплатной альтернативы", - подчеркнул Кава.

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При этом он добавил, что в Украине очень любят спекулировать на теме платных дорог.

"К сожалению, у нас в стране было очень много мифов вокруг подобных проектов. Нам обещали, что придут инвесторы, построят множество автобанов и стоимость будет незначительной. На самом деле, даже в европейских странах количество концессионных дорог не более 1% от общей протяженности. Например, в Польше, которая по уровню экономического развития в разы превосходит Украину, за все годы было построено только 400 км дорог на условиях концессии", - заключил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что с 2019 года в Украине начнут строить пилотные концессионные дороги.