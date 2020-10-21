Стало известно, где самая лучшая пенсия в мире

Страной с самой лучшей пенсионной системой в мире стали Нидерланды, на второй строчке расположилась Дания, а на третьей – Израиль. Страны возглавили рейтинг уже второй раз подряд.

Такие данные представлены в Глобальном пенсионном индексе Mercer CFA Institute, передает Bloomberg. Япония заняла 32-е место – ей рекомендовали поднять пенсионный возраст. Украину же в указанном отчете даже не рассматривали.

Список стран с лучшей пенсионной системой:

Нидерланды – 82,6 балла из 100; Дания – 81,4; Израиль – 74,7; Австралия – 74,2; Финляндия – 72,9; Швеция – 71,2; Сингапур – 71,2; Норвегия – 71,2; Канада – 69,3; Новая Зеландия – 68,3.

В 2020-м оценки более половины рассмотренных стран (20 из 39-ти) упали, поскольку мир борется с последствиями коронавируса.

Глобальное падение экономик по всему миру привело к сокращению пенсионных взносов, более низкой доходности инвестиций и увеличению государственного долга в большинстве стран.

"Это неизбежно повлияет на будущие пенсии, а это означает, что некоторым людям придется работать дольше, а другим придется довольствоваться более низким уровнем жизни после выхода на пенсию", – отметил автор отчета Дэвид Нокс.

По его мнению, в такой ситуации пенсионерам придется все больше и больше полагаться на самих себя.

Нокс добавил, что пенсионные системы, например, в Австрии и Италии, которые не накопили значительных частных средств, вероятно, будут испытывать растущее давление. Обе заняли 28-е и 29-е места соответственно.

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