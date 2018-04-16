Стало известно, что будет с курсом доллара в Украине к концу недели

В Украине за прошедшую неделю гривня укрепилась на несколько копеек – с 26,02 до 25,98 грн/$. На этой неделе укрепление национальной валюты продолжится.

Такой прогноз озвучил аналитик Максим Пархоменко. "На текущей неделе не стоит ожидать изменения ситуации. Потенциально гривна и дальше будет подвержена укреплению. Скорее всего, на этой недели мы опять увидим попытки спуска ниже 26 гривен за доллар. Евро в свою очередь торгуется также без особых изменений. За прошлую неделю он вырос относительно гривни на 16 копеек", - рассказывает аналитик.

К слову, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на днях опубликовало консенсус-прогноз на следующие два года. Так, по оценкам аналитиков, уже в конце следующего года курс американской валюты может достичь 34 грн. При этом на конец этого года прогнозируют до 30 грн за доллар.

Непосредственно к доллару привязаны цены на недвижимость на вторичном рынке и автомобили. По закону рассчитываться можно только гривнями, но сами ценники фиксируют в валюте. Для примера, однокомнатную квартиру в столице можно купить за $30 тыс. По действующему курсу это около 810 тыс. грн. Уже в 2019-м, если цены в долларах не изменятся, такая же квартира будет продаваться уже за 1 млн грн.