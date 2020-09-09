Названа самая лучшая валюта для хранения сбережений

Из-за пандемии коронавируса лучшей валютой для хранения денег в ближайшие несколько месяцев останется швейцарский франк.

Об этом заявил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин, передает "РИА Новости". Отмечается, что именно швейцарскому франку еще удается сохранить стабильность во время кризиса на фоне борьбы с COVID-19.

"Хороший рост по отношению к доллару в последние полгода показали также шведская и датская кроны. В целом три европейские валюты по росту к американской с начала года опередили даже евро", – отметил эксперт.

Доллар в ближайшей перспективе может оказаться нестабильным на фоне внутриполитической неопределенности в США из-за предстоящих в ноябре президентских выборов, ультрамягкой монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и гражданских волнений, добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине августа стоимость доллара США на мировых рынках упала до двухлетнего минимума по отношению к основным валютам.

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