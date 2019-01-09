США заблокировали новые санкции против России: что произошло

Сенат Соединенных Штатов заблокировал голосование по законопроекту, который предусматривает введение санкций против Российской Федерации за помощь правительству Сирии.

Документ под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" поддержали менее двух третей из ста сенаторов, сообщают "РИА Новости".

При этом представители Демократической партии изначально заявляли, что не будут голосовать за какие-либо законопроекты, не направленные на прекращение "шатдауна".

В результате за дальнейшее рассмотрение законопроекта высказались лишь 56 сенаторов при необходимых 60 голосах. После этого лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл внес документ на новое рассмотрение.

Заблокированный документ предлагает закрепить в форме закона различные санкции против Сирии. Законопроект также вводит ограничения против России и Ирана за военную помощь Дамаску.

Санкции предусматривают блокирование находящихся в американской юрисдикции счетов и собственности юридических и физических лиц, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для таких лиц.

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В соответствии с документом, под санкции подпадает "иностранное лицо, которое является военным подрядчиком, наемником или военизированным формированием, сознательно действующим в качестве военного на территории Сирии от имени или по поручению правительства Сирии, правительства Российской Федерации или правительства Ирана".

Кроме того, ограничительные меры предусмотрены за фактически любое сотрудничество с правительством Сирии, в том числе в сфере производства углеводородов, поставок авиатехники и запчастей для военных нужд.

В законопроекте Россию, Сирию и Иран обвиняют в нанесении авиаударов по мирному населению и гражданским объектам, осаде населенных пунктов и препятствовании доставке туда гуманитарной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.