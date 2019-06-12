США выделят Украине почти $700 млн: куда пойдут деньги

В 2019 году Украина получит от США 695 миллионов долларов технической помощи на программы по безопасности и обороне, борьбу с коррупцией, реформу энергосектора, охраны труда и гуманитарную помощь.

Такое заявление сделал экономический советник посольства США в Киеве Джон Шютте во среду, 12 июня, передает "Интерфакс-Украина".

"На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше 695 млн долларов. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь", – рассказал он.

Газета 2000

Шютте также добавил, что будущий уровень помощи и то, какие виды программы будут финансироваться, определит конгресс США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США в проекте оборонного бюджета на 2020 год предусмотрели предоставление Украине 250 млн долларов на усиление безопасности и обороны.

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