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США выделят Украине почти $700 млн: куда пойдут деньги

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В 2019 году Украина получит от США 695 миллионов долларов технической помощи на программы по безопасности и обороне, борьбу с коррупцией, реформу энергосектора, охраны труда и гуманитарную помощь.

Такое заявление сделал экономический советник посольства США в Киеве Джон Шютте во среду, 12 июня, передает "Интерфакс-Украина".

"На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше 695 млн долларов. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь", – рассказал он.

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Шютте также добавил, что будущий уровень помощи и то, какие виды программы будут финансироваться, определит конгресс США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США в проекте оборонного бюджета на 2020 год предусмотрели предоставление Украине 250 млн долларов на усиление безопасности и обороны.

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Тема
Макрофинансовая помощь Украине
Место
США
Теги
Конгресс СШАпосольство США в УкраинеСША
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Golan Sim
Golan Sim
Общий ВВП Евросоюза, США и Канады составляет на нынешний год БОЛЕЕ 35 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! Украине, чтобы выжить необходимо хотя бы 50 млрд.$ В ГОД, что для западных стран сущие копейки. ЗАПАД ПРОСТО ОБЯЗАН сейчас оказать необходимую финансовую и материальную помощь Украине. Если Запад будет отделываться мелкими подачками в размере до 1 млрд.$, то существование действующего украинского политического курса в нынешнем виде будет под большим вопросом.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
понятно,значит простым людям еще хуже станет.
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леня зе
леня зе
а где те два корыта которые сша условно бесплатно по 10млн.торжественно передали украине.
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