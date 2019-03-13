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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

Под ударом Путин, Кадыров и экономика: в США ввели мощные санкции против России

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Палата Представителей США приняла сразу 4 законопроекта, направленных против правительства России и лично президента Владимира Путина. Тем самым конгрессмены перешли к более радикальным действиям — разрешили разведке проверить активы главы РФ, запретили руководству США признавать Крым российским, а также вспомнили о преступлении росрежима в отношении Бориса Немцова.

В чем суть основных санкций — подробнее в материале OBOZREVATEL.

Главное:

  • В США приняли сразу 4 закона в отношении руководства России;

  • Первым американцы признали Крым украинским. Это правило распространяется на все официальные делегации от США;

  • Вторым документом Вашингтон взялся "додавить" руководство РФ и найти заказчика убийства Бориса Немцова;

  • Также спецслужбы США обязаны разыскать активы Владимира Путина;

  • А Национальная разведка должна подготовить 3 доклада об угрозах со стороны РФ.

Крым украинский

Первый проект полностью запрещает руководству США на каких-либо официальных уровнях признавать Крым российским. Исключение — угроза национальной безопасности США, лишь в этом случае президент страны получает возможность лавировать в своих высказываниях.

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Как пишет ВВС, президента России во время обсуждения законопроекта назвали хулиганом и бандитом. Конгрессмен Адам Кинзингер также отметил, что Россия продолжает удерживать 24 украинских моряка, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе. В России их обвиняют в провокации и нарушении государственной границы.

"Владимир Путин не оставил поводов сомневаться в своих планах по расширению российского влияния, — сказал конгрессмен Элиот Энгель, представляя документ. — Мы видели атаки Путина на демократические институты, в том числе на наши. США не должны принимать попытки Путина отнимать территории у других стран силой".

Кадыров заказал Немцова?

Еще одно важное решение — конгрессмены осудили укрывательство руководства России заказчиков убийства оппозиционера Бориса Немцова. Напомним, политик был убит в феврале 2015 года прямо в центре Москвы в результате выстрела из пистолета в спину.

В убийстве обвинил 5 чеченцев, всех их признали виновными и приговорили к длительным срокам. При этом заказчиков убийства политика так никто и не нашел.

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Поэтому документ:

  • Осуждает Владимира Путина и его режим за нацеливание на политических оппонентов и прикрытие убийства Бориса Немцова, лидера российской оппозиции, который работал над продвижением демократии и прав человека в России;

  • Призывает Вашингтон во всех отношениях с Москвой поднимать дело об убийстве Бориса Немцова и подчеркивать необходимость привлечения организаторов к ответственности;

  • Поддерживает усилия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее Парламентской ассамблеи по инициированию надзора за официальным российским расследованием убийства Бориса Немцова;

  • Призывает правительство РФ разрешить беспристрастное международное расследование убийства Бориса Немцова и сотрудничать с Парламентскими ассамблеями ОБСЕ и Совета Европы в их постоянных расследованиях по этому делу;

  • Госсекретарь и глава Минфина обязаны определить всех причастных к этому преступлению, а также внести их в “список Магнитского” и заморозить их активы в США;

Под ударом Путин, Кадыров и экономика: в США ввели мощные санкции против России

Отдельное внимание в проекте уделено главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. В документе прописано американским спецслужбам проверить все финансовые активы пособника Путина, а также изучить все его возможные оффшоры, в частности в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Оффшорные деньги Путина также найдут

Третий принятый закон — “О транспарентности в отношении Владимира Путина”.

Ранее OBOZREVATEL детально расписывал его основные идеи. Закон обязывает спецслужбы США полностью проверить незаконные и засекреченные финансовые потоки и операции, которые могут быть связаны с президентом России. На все им дается 180 дней.

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"Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократии во всем мире, укрепляя их политический контроль неэтичными средствами. Я горжусь тем, что являюсь соавтором этого законопроекта, целью которого является выявление Путина и его союзников такими, какие они есть: бесчестные политические деятели, подрывающие демократии", — ранее комментировала соавтор документа, республиканка ​Элис Стефаник.

Владимир Путин

Владимир Путин

По мнению некоторых журналистов и оппозиционеров, на счетах Путина по всему миру находятся миллиарды долларов. Через оффшорные компании он владеет как имуществом, так и другими активами. Его окружение — также сплошные миллиарды. Всем известные олигархи Олег Дерипаска, семья Ротенбергов, Геннадий Тимченко, Виктор Вексельберг владеют основными государственными компаниями.

Изучить угрозы из России

Четвертый проект обязывает директора Национальной разведки США в течение 90 дней предоставить три отчета о возможных военных действий РФ против НАТО и попытки России "использовать слабость и разногласия между ее западными противниками".

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Это отнюдь не последние действия конгрессменов в отношении правительства РФ. Так, в Конгрессе официально опубликован проект о защите безопасности США от агрессии Кремля (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA). Это обновленная, более жесткая версия предыдущего “адского закона”.

Санкции могут быть введены против нефтяной отрасли, СПГ-проектов, государственного долга РФ, а также высокопоставленных офицеров ФСБ.

Важно отметить, это первые конкретные обвинения руководство России в военных, политических и экономических преступлениях по всему миру. Через несколько месяцев у Вашингтона могут появиться весомые аргументы в дальнейшем диалоге с РФ.

При этом американцы не спешат рушить российскую экономику. Как считают многие эксперты, реально подкосить финансовую ситуацию в РФ может лишь отключение от системы SWIFT, но в Белом доме пока не готовы идти на такой риск. Никто не знает, на что может пойти Путин в случае обвала экономики.

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Принятые Палатой представителей решения также сужают поле для маневров Дональду Трампу. Он вынужден считать с мнением демократов, а также части республиканцев, которые настроены держать РФ в тонусе.

И еще один важный пункт — США все еще нацелены помешать запуску газовой трубы "Северный Поток-2". Правда, основной лоббист Европейского Союза Германия пока не готова идти на экономические потери из-за политических разногласий с Кремлем.

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Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Санкции против России
Персоны
Владимир ПутинРамзан КадыровБорис Немцов
Место
Россия
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Там есть нюанс, что могут признать Крым российским, если потребует этого национальные интересы США. Но тупым порохоботам этого знать не нужно.
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Boss Fima
Boss Fima
Норвежский производитель судового оборудования Bjordal и проектировщик Skipskompetanse зарегистрировали юрлица в Петербурге. Они намерены набрать здесь почти сотню российских работников, чтобы поучаствовать в переделе рынка рыбозаготовки.В России запущена программа под кратким названием «Квоты под киль». Получая права на вылов биоресурсов, промысловик должен построить в России современное рыболовецкое судно. По программе, общая стоимость которой оценивается в 120 млрд рублей, уже заказано 50 полноценных траулеров и ярусоловов. Норвежцы говорят, что регистрируют «дочки» в Северной столице из опасения, что рано или поздно иностранцам тут запретят проектировать рыболовецкие суда.Тем временем ставки повышаются. Росрыболовство по итогам совещания 7 марта во Владивостоке сообщило, что объем господдержки строительства средне- и малотоннажных рыбопромысловых судов может составить до 1 млрд рублей в год. Компаниям будут компенсировать затраты на строительство на российских верфях в размере до 30% стоимости проекта. Механизм может заработать уже с октября – ноября 2019 года.
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