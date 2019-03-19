США ударили санкциями по Венесуэле: что произошло

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven.

Под ограничительные меры попал и ее руководитель Адриан Антонио Пердомо Мата, передает ТАСС.

Одновременно с этим Вашингтон исключил из санкционных списков по Каракасу 12 физических лиц, связанных с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо.

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В Министерстве финансов США пока не указали причин подобных мер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта стало известно, что США в ближайшее время могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.

23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После чего Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы. Позже Гуайдо признали еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

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