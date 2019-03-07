США ударят по иностранным банкам за утаивание денег друга Путина

Соединенные Штаты в ближайшее время могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.
"Они пытаются в разных местах скрыть эти деньги. В этих махинациях задействованы в том числе и некоторые иностранные банки", – заявил представитель американской администрации, передает РБК.
Однако он не уточнил о каких финансовых организациях идет речь.
"В ближайшее время вы узнаете их названия. Мы намерены в течение нескольких недель ввести против них санкции", – резюмировал чиновник.
При этом ранее в США заявляли о том, что в попытках вывести деньги из Венесуэлы замешаны президент Мадуро, его ближайшее окружение, члены их семей, а также топ-менеджеры основных государственных компаний.
В частности, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс отмечал, что Вашингтон не исключает введения вторичных санкций за сотрудничество с правительством Мадуро. Речь, по его словам, шла о персональных санкциях и визовых ограничениях.
Николас Мадуро и Владимир Путин
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро.
Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После чего Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.
Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы.
Позже Гуайдо признали еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.
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