США ударят по иностранным банкам за утаивание денег друга Путина

Соединенные Штаты в ближайшее время могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.

"Они пытаются в разных местах скрыть эти деньги. В этих махинациях задействованы в том числе и некоторые иностранные банки", – заявил представитель американской администрации, передает РБК.

Однако он не уточнил о каких финансовых организациях идет речь.

"В ближайшее время вы узнаете их названия. Мы намерены в течение нескольких недель ввести против них санкции", – резюмировал чиновник.

При этом ранее в США заявляли о том, что в попытках вывести деньги из Венесуэлы замешаны президент Мадуро, его ближайшее окружение, члены их семей, а также топ-менеджеры основных государственных компаний.

В частности, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс отмечал, что Вашингтон не исключает введения вторичных санкций за сотрудничество с правительством Мадуро. Речь, по его словам, шла о персональных санкциях и визовых ограничениях.

Николас Мадуро и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После чего Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы.

Позже Гуайдо признали еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

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