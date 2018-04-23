Украинцам озвучили неутешительный прогноз по ценам на газ

Кабинет министров Украины повысит цену на газ, как того требует Госдеп США и МВФ, из-за желания получить очередной транш.

"Я думаю, что повысят (Кабмин - Ред.), потому что для них в приоритете получить транш от МВФ, поскольку ситуация с бюджетом сейчас не самая лучшая, средств в бюджете нет, а нужно платить субсидию и выполнять другие статьи бюджета", – сказала в комментарии "Обозревателю" народный депутат от фракции "Народный фронт" Наталья Кацер-Бучковская.

По ее словам, все разговоры Кабмина о том, что поднимать не хотят, это лишь для отвлечения внимания.

"Я считаю, что людям есть из-за чего возмущаться, потому что политика правительства абсолютно непоследовательная, в частности в части монетизации субсидий. На сегодня люди могли бы уже два года получать субсидии в денежной форме, и утеплить окна, утеплить двери, уменьшить количество потребления этого газа, что позволило бы им платить значительно меньше", – считает нардеп.

Вместо того, чтобы монетизировать субсидии, по словам Кацер-Бучковской, правительство передает средства посредникам, что не дает возможности населению стать более энергоэффективными.

"Замкнутый круг, субсидии заходят из бюджета, соответственно никто ничего не делает, потому что нет денег, чтобы утеплять дома. Соответственно, государство тратит непонятно сколько на этот газ, а мы говорим с вами о рыночной цене. То есть вопрос не в рыночной цене, а вопрос в эффективности использования ресурса", – объясняет она.

По ее словам, монетизацию нужно было провести еще 2 года назад.

"Представьте себе, что каждый, кто имеет субсидии, сколько он мог инвестировать в модернизацию. Но этого не делается из-за того, что есть такие облгазы, которые подают этот газ по цене для населения непонятно кому, непонятно сколько. Кому-то выгодно, чтобы государство использовало газа больше", – добавила она.

Как ранее сообщал "Обозреватель", НАК "Нафтогаз" Украины с 1 мая повышает стоимость газа для промышленных потребителей на 5,2-5,5%.